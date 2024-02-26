Житель ХМАО вынудил семью медведей проснуться и бродить по округе

Мужчин из Белоярского района раскопал берлогу с медведями и вынудил их пробудиться раньше срока. Недовольные хищники вышли из спячки и стали бродить по окрестностям, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Семья косолапых солидная: три взрослых медведя и один медвежонок. Они спокойно досыпали зимние недели, но неожиданно их покой потревожил житель Югры. Мужчина на экскаваторе выкопал берлогу медведей, после чего они разбрелись в поисках пищи по округе. Произошедшее попало на видео, где автор ролика и сам не ожидал, кого разбудит и где.

Пока информацию о произошедшем проверяют. Видео распространилось по телеграм-каналам «Типичный Белоярский ХМАО», «ХМАО инсайд» и, неожиданно, «Великий Новгород с огоньком». Где именно случилось пробуждение животных пока точно неизвестно, но водитель экскаватора посоветовал жителям быть осторожнее.

Ранее сообщалось, что в Щербинке мужчина запер кота в одиночестве на неделю и пропал.