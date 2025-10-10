Житель Индии пожаловался властям на превращающуюся временами в змею супругу

Мужчина, проживающий в индийском штате Уттар-Прадеш, подал властям официальную жалобу. В ней он обвинил собственную жену в том, что та пытается извести его и с этой целью периодически превращается в ядовитую змею. Об этом сообщил канал NDTV.

В Индии существует специальный день Самадхан Дивас, в который простые граждане подают жалобы властям. Мужчина по имени Мерадж в этот день сообщил, что его супруга по ночам превращается в ядовитую змею и пытается его укусить. Это якобы делается ночью, когда он спит и не может контролировать ситуацию. По утверждению жалобщика, ему постоянно буквально чудом удается избежать смерти. За все время он получил только один укус, так как вовремя просыпается.

Полиция уже приступила к расследованию этого случая. В ней не исключают, что в данном случае имеют дело с психологическим насилием.

Ранее сообщалось, что на территории индийского заповедника зафиксирована серия смертельных нападений тигров на людей. Два человека погибли с разницей всего в три дня, что вызвало серьезное беспокойство властей.