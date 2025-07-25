Житель Индии выдумал две страны и стал трудоустраивать в них земляков, обманывая на деньги

В Индии был задержан мошенник, который выдавал себя за дипломата государств Себоргия и Вестарида. Он брал деньги с людей за то, что трудоустраивал их в этих странах. Об этом рассказал телеграм-канал Baza.

Полиция Индии задержала 47-летнего мужчину. Тот выдумал две страны, выдавал себя за их дипломата и зарабатывал на этом.

«Выдавал себя за посла несуществующих государств — Себоргии и Вестариды, — выманивая у людей деньги под предлогом трудоустройства за границей», — указал микроблог.

Мошенник даже организовал посольство этих стран рядом с Дели. У него также обнаружили четыре автомобиля с поддельными дипломатическими номерами, фальшивые печати министерств иностранных дел липовых стран, а также фейковые фотографии самого лжепосла в компании с главами различных государств. Правоохранители изъяли у афериста $50 тыс.

Ранее сообщалось о суде над женщиной, которая открыла фальшивое турагентство. Мошенница присылала фиктивные данные о брони туров. Она убеждала россиян в необходимости сначала переводить ей предоплату, а потом оставшуюся часть денег. Люди оставались без путевок и денег. Суд приговорил женщину к пяти годам лишения свободы условно. Испытательный срок — четыре года. Директора турагентства обязали возместить клиентам материальный ущерб.