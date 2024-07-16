Житель Ямала изрезал родственника ножом и переехал на снегоходе

Житель села Нори сурово расправился со своим родственником, применив нож и снегоход. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , мужчину отправили в СИЗО и вскоре его ожидает суд.

Было установлено, что 8 февраля текущего года двое пьяных сельчан из Надымского района отправились прокатиться на снегоходах. В процессе поездки родственники рассорились, перейдя со слов на физические разборки. В ходе драки один из них воспользовался ножом и изрезал товарища, ударив в шею. Пострадавший упал, после чего агрессор наехал на его голову. После таких травм выжить бедолаге не удалось.

СУ СКР по ЯНАО уточняет, что дело об убийстве с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В скором времени душегуб ответит по закону за содеянное.

Ранее сообщалось, что кузбассовец убил супругу, пока внучка ждала его в автомобиле. Недавно его отправили в колонию.