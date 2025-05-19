Житель ЯНАО несколько раз пырнул знакомого ножом
Житель Антипаюты в ЯНАО пытался зарезать знакомого ножом
Фото: [Медиасток.рф]
Житель Тазовского района ЯНАО получил множественные удары ножом, но выжил. Его знакомого обвинили в покушении на убийство, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
Следователи установили, что 54-летний ямалец в ходе застолья поругался со знакомым. Конфликт привел к поножовщине: потерпевшему нанесли не менее пяти ударов ножом. Остановить расправу помогли свидетели преступления.
Несмотря на множественные ранения, пострадавшему удалось выжить. Его знакомого задержали и обвинили в покушении на убийство. Суд просят арестовать северянина.
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