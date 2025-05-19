Житель ЯНАО несколько раз пырнул знакомого ножом

Житель Тазовского района ЯНАО получил множественные удары ножом, но выжил. Его знакомого обвинили в покушении на убийство, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Следователи установили, что 54-летний ямалец в ходе застолья поругался со знакомым. Конфликт привел к поножовщине: потерпевшему нанесли не менее пяти ударов ножом. Остановить расправу помогли свидетели преступления.

Несмотря на множественные ранения, пострадавшему удалось выжить. Его знакомого задержали и обвинили в покушении на убийство. Суд просят арестовать северянина.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области многодетная мать заставляла дочь зарезать собаку.