Адвокат Яковлева: включение в реестр должников по алиментам грозит ненужной публичностью

Включение в реестр должников по алиментам в цифровом формате может привести к публичности информации о задолженности. Об этом в беседе с агентством «Прайм» пояснила Анастасия Яковлева, адвокат Московской коллегии адвокатов «Советник-Центр».

Сообщаем, что с 25 мая по всей территории Российской Федерации начала функционировать реестр, ответственность за который возложена на Федеральную службу судебных приставов.

В этот список будут включены данные о лицах, которые были привлечены к административной или уголовной ответственности за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных лиц, а также на содержание нетрудоспособных родителей. Также в этот перечень войдут сведения о должниках, которые находятся в исполнительном розыске.

«Реестр должников по алиментам будет являться составной частью банка данных в исполнительном производстве. А значит, сведения, содержащиеся в нем, будут общедоступными», — разъяснила адвокат.

Данные о трудоустройстве должников будут поступать к судебным приставам из Социального фонда. Работодателям же необходимо будет проверять, не числятся ли их сотрудники в этом списке. В результате, перспектива обнародования информации может побудить неплательщиков погасить долги перед родственниками, как отметила Яковлева.

Ранее сообщалось, что миллионы россиян не могут выехать из страны из-за долгов.