Житель Камчатки пытал маленьких детей сожительницы током, лишал еды и заставлял бить друг друга
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В Петропавловске-Камчатском местный житель устроил в своем жилище самый настоящий домострой, за который очень скоро может отправиться за решетку, сообщает в своем аккаунте в соцсетях пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
Мужчине следствием уже предъявлены обвинения в том, что он под предлогом якобы эффективного воспитания систематически поколачивал двух маленьких сыновей своей сожительницы. На этом злоключения малышей не оканчивались: новоявленный отчим пытал их электрошокером, а также лишал приема пищи.
«Подозреваемый... систематически причинял детям побои, а именно наносил удары руками, ногами, плеткой, зарядом электрошокера, лишал еды», — приводится в сообщении надзорного ведомства.
Также отчим заставлял малышей спать на холодном полу и заставлял драться друг с другом. В настоящее время решается вопрос о взятии подозреваемого под стражу на время следствия.
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