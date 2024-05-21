Житель Когалыма оказался в отделении полиции из-за снимка с отсылкой к «Тайной вечере»

Житель Когалыма (ХМАО опубликовал в Сети фотографию с отсылкой на религиозный сюжет «Тайная вечеря», после чего им заинтересовалась полиция. Об этом пишет RT .

Когалымский фотограф будто повторил библейскую сцену с картины Леонардо да Винчи, где участники повторили позы и образы. До публикации добрались активисты, которые разглядели в этом оскорбление чувств верующих. В итоге автора снимка попросили явиться в полицию.

«Если будет заключение, что он оскорбил чувства верующих, я удалю его и запишу на видео извинения. Но если нет, буду требовать публичных видеоизвинений от тех, кто на меня нападает. Мне уже поступают угрозы», — отметил он.

При этом снимком фотограф также поделился в одном из московских ресторанов во время тематического мероприятия. Фотограф из Когалыма отметил, что 20 мая уже дал объяснения в отделении правоохранителям и сейчас остается только ждать.

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