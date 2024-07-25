Житель Краснодара получил приговор за попытку вступления в украинскую организацию

Информацией поделились в пресс-службе областной прокуратуры. Также в ведомстве отметили, что фигуранта задержали летом прошлого года. Суд вынес ему приговор в качестве меры пресечения.

Стало известно, что 23-летний местный житель готовился к государственной измене. Кроме того, обвиняемый Иван Ковтуновский пытался вступить в ряды запрещенного на территории РФ объединения («Легион «Свобода России» был признан судом террористической организацией).

Сообщается, что виновного приговорили к 11 годам лишения свободы. Два из них Ковтуновский должен провести в тюрьме.

Ранее сообщалось о том, что украинские пограничники нашли тело мужчины, пытавшегося пересечь границу с Румынией. Уточняется, что житель Сумской области выбрал для побега неподходящий маршрут.