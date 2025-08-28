Житель Курской области написал сотни стихов, находясь в плену

Илья Белокрылов, вернувшийся из украинского плена после более чем полугода заточения, посвятил это время творчеству, сочинив, по его словам, около 500 стихотворений. Об этом курянин рассказал ТАСС.

Белокрылов отметил, что к нему обращались местные жители с просьбами написать стихи на заказ, которые он создавал в большом количестве.

Он также сообщил, что написал стихи для российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, которые он прочитал ей во время возвращения из плена на территорию России. Он выразил надежду, что его творчество найдет отклик у читателей.

