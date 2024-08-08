Как передает телеканал Царьград, инцидент произошел накануне днем в приграничье Курской области, что подверглось массированному нападению украинских террористов. 28-летний Алексей из поселка Куриловка ехал за своими родными, чтобы перевезти их на время боев в безопасное место.

Уже на дороге его автомобиль наткнулся на боевиков ВСУ. В попытке спастись машина наехала на мину и подорвалась.

Сообщается, что тело Алексея разорвало буквально на куски. Матери погибшего парня пришлось похоронить то, что осталось от сына прямо во дворе своего дома.

Ранее военный аналитик Леонков назвал две цели вторжения украинской армии в Курскую область.