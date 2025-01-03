Житель Курской области стал жертвой атаки украинского беспилотника

Мужчина стал жертвой атаки беспилотника ВС Украины. Трагичные новости сообщил исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем канале в Telegram.

Украинские силы атаковали Рыльский район Курской области. По информации Хинштейна, жертвой атаки стал 63-летний житель деревни Обеста. В момент удара мужчина находился на дороге рядом со своим домом.

Кроме того, врио главы Курской области напомнил про опасность нахождения в «серой зоне» региона. Обест — одно из поселений, которые в зоне риска из-за регулярных атак ВСУ.

Напомним, что житель Плехово Курской области рассказал, как ВСУшники забрасывали подвалы с мирными жителями гранатами. Такие показания мужчина передал СК России.

Ранее сообщалось, что из-за ракетной атаки ВСУ села в Курской области возбудили уголовное дело.