Житель Кузбасса устроил пьяный дебош в больнице

В Тяжине мужчина в состоянии опьянения вынудил персонал больницы вызвать силовиков на помощь, сообщает издание «Vse42.ru» со ссылкой на Росгвардию Кузбасса.

Сибиряк ворвался в больницу Тяжина и стал выяснять отношения с удивленными сотрудниками. Ночной гость, как полагают, пришел за помощью. Однако вместо этого в медучреждение вызвали росгвардейцев. Причина в агрессивном поведении визитера: он не стеснялся в грубых выражениях, кидался на врачей и нарушал общественный порядок иными способами.

Прибывшие на место силовики скрутили 31-летнего местного жителя. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. После беседы нарушителя покоя передали сотрудникам органов внутренних дел. О дальнейшей судьбе дебошира уточнений нет.

Ранее сообщалось, что мужчина устроил дебош на борту самолета из Москвы в Бангкок.