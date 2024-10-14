Житель Лабытнанги обогатил мошенников почти на полмиллиона рублей

В Лабытнанги (ЯНАО) мужчина искал себе удаленную работу, но нарвался на мошенников. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , несостоявшийся сотрудник подарил аферистам 450 тысяч рублей.

Северянин получил сообщение в мессенджере с предложением о работе. Ему предложили повышать продажи туристических компаний с помощью скриншотов с бронированием отелей. Картинки требовалось отправлять обратно, делать простые подтверждения брони. Мужчина поверил в новую возможность и прошел тестовое задание. Окончательно в правдивости схемы его убедило то, что за испытание ему перевели 500 рублей.

После этого мошенники добавили сотрудника в «рабочую группу», там с ним работал некий менеджер. Мужчине заявили, что для совершения переводов потребуется его карта. Так, с 5 по 10 октября работник перевел свыше 450 тысяч рублей. Счет выглядел полным, обещали вернуть все затраченные средства. Однако ожидаемо этого не произошло: деньги уже было невозможно вывести.

Тогда мужчина понял, что стал жертвой аферистов и обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Ранее сообщалось, что жительница Талдома отдала мошенниками два миллиона рублей.