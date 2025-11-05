Житель Лесосибирска потерял пенсию и страховку из-за ошибки в опознании тела

Житель Лесосибирска (Красноярский край) столкнулся с абсурдной бюрократической ошибкой, которая на полтора года лишила его законных прав и статуса живого человека. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Kras Mash, мужчину официально признали умершим из-за ошибочного опознания другого тела.

Проблемы начались весной 2024 года, когда лесосибирец не смог снять деньги со своей банковской карты. Вскоре он обнаружил, что лишен пенсионных выплатов и медицинской страховки. Как выяснилось, причиной послужила ошибка: при опознании неопознанного тела, найденного в Красноярске, свидетель указал на погибшего как на жителя Лесосибирска.

Несмотря на то, что с момента ошибочного установления личности прошло уже полтора года, мужчина до сих пор не может официально доказать, что он жив, и восстановить свои права.

