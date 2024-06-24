Житель Мариинска почти два года ездил без прав на иномарке

Мужчина из кузбасского Мариинска попался на вождении без прав. Все 1,8 года он показывал поддельные документы, фактически не дающие ему право на управление ТС. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

Официальный представитель Мариинского городского суда Алексей Бушуев отметил, что мужчина ездил по фальшивым документам почти два года, пока его не остановили внимательные сотрудники ДПС. Они пробили номера удостоверения по базе и выяснили, что они совпадают с данными другого человека. Совпадал у владельцев год рождения и сами номера на документе. Выяснилось, что сибиряк купил права и хранил их в своей Toyota Sprinter.

Кузбассовца могли лишить свободы на год за использование поддельных прав. Однако суд учел, что гражданин раскаивался, признал свою вину, содействовал следствию и имеет на иждивении пятерых малолетних детей, включая одного совершеннолетнего. В итоге было назначено не строгое наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Поддельные права постановили уничтожить.

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