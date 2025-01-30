Житель Москвы нашел 1 млн руб., оставленный в надземном переходе

Мужчина из Москвы неожиданно нашел 1 млн руб., оставленный в надземном переходе — деньги принадлежали 88-летнему пенсионеру. Он вернул их и получил приятный денежный бонус. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Арсений наткнулся на деньги случайно. 24 января, проходя через переход недалеко от Рублевского шоссе, он заметил пакет. Он собирался пройти мимо, пока не увидел, что полиэтиленовом мешке находятся деньги.

Арсений пнул пакет, и оттуда выпали пачки по пять тысяч. Сначала он решил, что это фальшивые деньги, но, внимательно их рассмотрев, понял, что они настоящие.

В сумке оказался 1 млн руб. Парень решил вернуть найденные деньги в полицию. Правоохранители быстро установили владельца — 88-летнего Петра Петровича. Тот только что снял деньги в банке, чтобы перевести на другой счет, и обнаружил пропажу, когда вернулся домой.

Его жена отнеслась к происшествию спокойно, а сам Петр сильно волновался, но его страх развеялся, когда полиция сообщила, что деньги найдены. Узнав о том, что Арсений вернул все, Петр Петрович решил отблагодарить его и отдал 100 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Балашихе задержали пособника телефонных мошенников, похитивших у пенсионерки 3,5 млн руб.