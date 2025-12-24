Житель Мытищ пытается продать необычную «овощную валентинку»

В преддверии Нового года на одной из популярных досок объявлений появился, пожалуй, самый неожиданный товар сезона — картофельное сердце. Как сообщает REGIONS , автор объявления, житель Мытищ Антон, предлагает всем желающим приобрести в качестве оригинального подарка настоящий картофель, выросший в форме идеального сердца.

Этот уникальный корнеплод, ставший креативом природы, был случайно обнаружен в урожае, собранном его родителями на собственном огороде в деревне.

«Вот до сих пор и не продал ее. Скидываю цену, так как она не может долго храниться и к Новому году возможно кто-то купит наше картофельное сердце с попкой. Забавный декор. Но временный», — сетует автор объявления.

Идея оказалась невероятно популярной: всего за несколько недель объявление набрало свыше 36 тысяч просмотров, а интерес к необычной картофелине проявили более 50 человек. Однако главным камнем преткновения на пути к сделке стал вопрос логистики.

Как пояснил Антон, службы доставки отказываются перевозить скоропортящиеся продукты питания, поэтому приобрести «овощной трофей» можно исключительно самовывозом из Мытищ. Именно это условие, по словам мужчины, пока отпугивает потенциальных покупателей, многие из которых хотели бы получить картофелину с доставкой на дом.

Столкнувшись с трудностями, продавец даже сделал на свой товар предпраздничную скидку, опасаясь, что корнеплод может испортиться. До сих пор не продал.

«Забавный декор. Но временный», — сетует он.

Примечательно, что-то, что сейчас звучит как шутка, когда-то было вполне желанным подарком. Так, в Белоруссии, картофель считается национальным символом, а в петровские времена в России дарили не клубни, а изысканные цветы этого растения.

