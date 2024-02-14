Житель Нового Уренгоя пырнул ножом незнакомца на улице

Мужчина атаковал прохожего ножом на привокзальной площади в Новом Уренгое. Недавно агрессору предъявили обвинение, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Новоуренгойский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении мужчины, который серьезно ранил прохожего в декабре прошлого года.

Как предварительно установило следствие, 28-летний столкнулся с незнакомцем на улице и вступил с ним в конфликт. Ссора быстро перешла на физические разборки: обвиняемый взял нож и ударил несколько раз оппонента. Ранения пришлись на спину и поясницу. Это привело к тяжелым последствиям для здоровья пострадавшего.

Теперь мужчина ответит за свою агрессию по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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