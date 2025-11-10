Житель Орска скончался, не успев оспорить запись о своей смерти

В Орске Оренбургской области разыгралась трагикомическая история с юридической ошибкой, которая привела к настоящей трагедии. Местный житель, которого весной 2025 года по ошибке признали умершим, не дождался официального восстановления своего статуса и скончался по-настоящему.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Инцидент Оренбург», причиной первоначального судебного решения об объявлении мужчины умершим стало ошибочное опознание. Тело неизвестного человека по ошибке идентифицировали как орчанина, что и привело к роковой записи в документах.

Мужчина пытался оспорить это решение, однако на приведение своих документов в порядок у него не хватило времени. В октябре 2025 года его не стало уже по-настоящему.

Двойная смерть одного человека создала парадоксальную ситуацию для его родственников. При организации похорон они столкнулись с непреодолимой на первый взгляд бюрократической преградой — в ЗАГСе покойный уже числился умершим еще весной. Для организации захоронения семье пришлось обращаться в суд, чтобы через судебное решение аннулировать первую, ошибочную запись о смерти.

