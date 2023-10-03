Житель Подмосковья бросил породистого кота прямо в кабинете ветврача
Фото: [пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия МО]
Житель Подмосковья пришел в Лотошинскую участковую ветеринарную лечебницу под видом посетителя, чтобы бросить своего кота породы сфинкс.
Пятилетнего кота Степана владелец оставил в кабинете у ветеринара, а затем скрылся на своем автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Как рассказал первый замглавы ведомства Сергей Воскресенский, специалисты провели экспресс-диагностику общего состояния питомца.
«Кот здоров, за исключением незначительного воспаления слизистой глаз», — уточнил он.
Сейчас Степану временно выделили место в одном из кабинетов ветклиники. По словам ветеринаров, животное имеет хороший аппетит. Кот воспитан и приучен к лотку.
Сейчас Степану ищут новый дом и заботливых владельцев.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья пойдет под суд за убийство бродячей собаки на глазах у детей.