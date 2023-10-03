Житель Подмосковья бросил породистого кота прямо в кабинете ветврача

Житель Подмосковья пришел в Лотошинскую участковую ветеринарную лечебницу под видом посетителя, чтобы бросить своего кота породы сфинкс.

Пятилетнего кота Степана владелец оставил в кабинете у ветеринара, а затем скрылся на своем автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как рассказал первый замглавы ведомства Сергей Воскресенский, специалисты провели экспресс-диагностику общего состояния питомца.

«Кот здоров, за исключением незначительного воспаления слизистой глаз», — уточнил он.

Сейчас Степану временно выделили место в одном из кабинетов ветклиники. По словам ветеринаров, животное имеет хороший аппетит. Кот воспитан и приучен к лотку.

Сейчас Степану ищут новый дом и заботливых владельцев.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья пойдет под суд за убийство бродячей собаки на глазах у детей.