Житель Подмосковья Чернов отправлен на 14 лет в тюрьму за диверсии по заданию Киева

Суд Московской области вынес решение о лишении свободы сроком на 14 лет для Артема Чернова, жителя Подмосковья. Он признал свою вину в организации четырех диверсий на территории России в 2023 году в интересах Главного управления разведки украинского Министерства обороны. Об этом информирует ТАСС.

Подсудимому предстоит провести три года в тюрьме, а затем еще одиннадцать лет в колонии строгого режима.

«Также ему назначен штраф в размере 10 тыс. руб.», — передает агентство.

Также в качестве дополнительного наказания ему предписано ограничение свободы на срок 1,5 года.

Ранее сообщалось, что в Москве двух сотрудников британского посольства заподозрили в шпионаже. Они также предоставили ложные сведения при получении разрешения на въезд в страну. Им аннулировали аккредитацию в России, после чего предписали выехать из РФ в течение двух недель.