Житель Подмосковья купил двухэтажный дом с баней под выпуск синтетического нарковещества

Правоохранители из Москвы и Московской области пресекли деятельность подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков в одном из населенных пунктов Подмосковья. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что оперативникам совместно с сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотических веществ удалось пресечь противозаконную деятельность преступной группы, которая замешана в организации масштабного производства психостимулирующего вещества в Московской области.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили, что в Домодедовском округе один из злоумышленников купил двухэтажный дом площадью более 300 кв. м с прилегающей территорией и баней. Мужчина полностью переоборудовал жилое помещение под лабораторию для производства наркотических средств.

Кроме того, в помещении были организованы зоны для разгрузки и хранения прекурсоров, производства, сушки и фасовки запрещенных веществ. Также в процессе работы использовалась мощная система вентиляции и воздухоочистки. По периметру частного домовладения была установлена современная система видеонаблюдения.

В ходе обысков у собственника дома изъяли крупные запасы наркотических веществ, лабораторное оборудование и прекурсоры. Всего, уточнили в МВД, было изъято более 98 кг синтетического вещества и свыше 1,3 т наркотической смеси, содержащей то же психостимулирующее вещество.

По предварительным расчетам, производственная мощность лаборатории составляла около 300 кг наркотиков в месяц. Стоимость изъятых веществ на черном рынке оценивается в 500 млн руб.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о создании и использовании незаконной нарколаборатории, а также по статьям, предусматривающим ответственность за незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере. Задержанный заключен под стражу, ведется расследование.

Ранее стало известно, что в Наро-Фоминске ликвидировали нарколабораторию, обустроенную в частном доме.