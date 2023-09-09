Житель Подмосковья поделился впечатлениями о запущенной трассе М-12

Так, один водитель из Богородского округа предупредил автовладельцев о необходимости быть внимательными на дороге.

«Вечером заезжал на только открытую М-12 с Электроуглей. Знаков нет, навигатор повел себя некорректно — в итоге оказался на встречной полосе движения. И не я один такой дурак. Будьте внимательны — заезд на Москву перед мостом», — предостерег он.

При этом водитель добавил, что новая дорога позволяет быстро добраться до столицы, поэтому он доволен ее открытием. По его словам, он доехал до МКАДа за 15 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».