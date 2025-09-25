Житель Подмосковья спустя год нашел вторую половину древнего «глазастого» минерала

В подмосковной Балашихе произошло событие, больше напоминающее сюжет приключенческого фильма, чем будни коллекционера. Максим Байков, исследуя карьер Русавкино близ деревни Новый Милет, обнаружил недостающую часть уникального «глазастого» минерала, первая половинка которого уже год хранилась в его коллекции. Об этом мужчина рассказал корреспонденту издания REGIONS.

Как объяснил Байков, найденный образец представляет собой кварцевую конкрецию — минеральное образование, которое формировалось сотни миллионов лет назад, когда на территории современного Подмосковья плескалось древнее море.

Особую ценность находке придает ее структура: два сферолита кварца срослись в единую конкрецию, создавая иллюзию гигантских глаз. Карьер Русавкино давно известен среди специалистов благодаря частым находкам окаменелостей брахиопод, трилобитов и древних кораллов-ругоз.

Однако здесь произошло удивительное совпадение, ведь две половинки одного минерала совпали. Первой такой находке Байкова уже год, но он не ожидал, что обнаружит вторую часть образования. Как отмечает коллекционер, камни идеально совмещаются.

