Житель Подмосковья стал призером хакатона по искусственному интеллекту

Житель Подмосковья Владимир Дюкарев стал призером проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект», входящего в президентскую платформу «Россия — страна возможностей».

По итогам соревнования пятнадцать команд-победителей разделили призовой фонд в размере трех миллионов рублей.

Житель Подмосковья Владимир Дюкарев представлял на хакатоне команду «Зумеры и Бумеры». Она заняла третье место в кейсе от пермского главка МЧС. Участники представили веб-сервис, позволяющий осуществлять мониторинг и прогнозирование происшествия в Пермском крае.

Как отметил первый заместитель гендиректора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов, победители хакатона всего за сорок три часа создали сильные решения.

«Впереди окружной хакатон в Ставрополе и Международный в Москве, приглашаю всех принять участие», — отметил он.

Руководитель проекта «Цифровой прорыв. Сезон: Искусственный интеллект» АНО «Россия — страна возможностей» Иван Агутенков, в свою очередь, подчеркнул, что проект, организатором которого является министерство экономического развития РФ, позволяет объединить разработчиков из разных регионов страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркивал, что технологии очень важны для дальнейшего развития региона.