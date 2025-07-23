Житель Подмосковья столкнулся с угрозами из-за гроба для Зеленского

Жители столичного региона неоднократно видели внедорожник, буксирующий прицеп в виде гроба, украшенного украинским флагом, венками и портретом президента Зеленского. Автором этой инсталляции является Валерий, житель Подмосковья и яхтсмен, который устраивает подобные акции в поддержку участников СВО и для выражения своей позиции по отношению к недружественным странам. Подробности о своем проекте Валерий рассказал в интервью REGIONS.

Инженер по профессии, Валерий утверждает, что обладает богатым воображением и способен создавать самые разнообразные конструкции. Однако, по его словам, текущая военная обстановка мешает ему заниматься реализацией его творческих замыслов.

Необычный транспорт привлекает внимание не только прохожих, но и сотрудников правоохранительных органов. Валерий рассказал, что его неоднократно останавливали сотрудники ДПС, а однажды даже доставили в ОВД по Тверскому району.

Инцидент произошел накануне 9 Мая, когда Валерий приехал в центр Москвы на своем внедорожнике с гробом, украшенным черепом и костями, а также украинским флагом. По словам автора, эта акция символизировала «проводы Украины».

Он сообщил, что в отделении полиции к нему отнеслись хорошо: «забрали в участок, но никто его не наказывал, а наоборот, напоили чаем с конфетками».

Валерий также рассказал, что из-за своей активной гражданской позиции и гроба для Зеленского он часто получает угрозы. Ему пытались поджечь машину, подложить бомбу, а также присылали «бабульку какую-то засланную». По его словам, ему часто звонят с Украины и угрожают расправой.

«Россияне тоже пишут с угрозами, что убьют. У нас, оказывается, столько диверсантов, а мы и не знаем», — добавил Валерий.

Несмотря на это, Валерий уверен, что еще заявит о себе. Он надеется, что после завершения СВО сможет реализовать свои мирные проекты и дарить людям позитивные эмоции.

Ранее сообщалось, что народные протесты охватили Украину из-за закона Зеленского о НАБУ.