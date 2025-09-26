Житель Подмосковья, ударивший женщину в магазине, раскрыл свою версию произошедшего

Инцидент в продуктовом магазине на улице Давыдова в Подольске, произошедший 24 сентября, получил неожиданное развитие. Мужчина, напавший на женщину с пятилетним сыном, объяснил свои действия сильным нервным срывом, вызванным якобы звонком вымогателей. Об этом сообщает источник REGIONS.

По предварительным данным, в момент совершения нападения на неизвестном номере с мужчиной связывались злоумышленники, требующие денег и угрожающие расправой. Разговор, начатый еще в торговом зале, продолжился на выходе из магазина, где агрессор снова столкнулся с той же женщиной и ее капризничающим ребенком.

Согласно объяснениям задержанного, он не сдержался, сделал замечание, а затем нанес женщине удар по лицу. Когда та попыталась ответить, мужчина «вышел из себя» и нанес еще несколько ударов, после чего скрылся с места преступления.

Однако версия пострадавшей рисует более неприятную картину. Женщина утверждает, что ее сын имеет особенности развития, и его поведение на кассе самообслуживания спровоцировало мужчину на прямую угрозу в адрес ребенка.

Расследование инцидента взято на контроль Подольской городской прокуратурой.

Ранее сообщалось, что в Подольске завели дело на мужчину, который избил женщину в продуктовом магазине.