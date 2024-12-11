Житель Подмосковья в течение четырех лет домогался падчерицы

В подмосковным Сергиевом Посаде мужчина в течение четырех лет домогался несовершеннолетней падчерицы. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на собственный источник.

По его данным, изначально девочка боялась рассказать об этом матери, однако, после очередного приставания девочка не выдержала. После этого женщина написала заявление в полицию, по данному факту возбудили уголовное дело.

В конце октября сообщалось, что в подмосковном Домодедово сняли обвинения с учителя ОБЖ, который был задержан по делу о домогательствах. Ранее следствие утверждало, что 17 сентября педагог домогался девочки в школе. Также его подозревали в применении физической силы в отношении детей: например, мог толкнуть, схватить за шею или протащить ребенка по классу.