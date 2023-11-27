Житель подмосковного Ногинска подарил солнечную панель военным в зоне СВО

Житель подмосковного Ногинска подарил солнечную панель военным взвода связи, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в интернет-издание «Богородские вести».

По данным издания, фотоэлектрический пятивольтовый портативный источник питания «Горка-15» можно будет использовать для зарядки мобильной электроники и носимых радиостанций от солнечного света, когда отсутствует электрическая сеть.

«Оборудование легко в эксплуатации, позволяет подключать к нему приборы с использованием различных разъемов. Среди неоспоримых достоинств — удобство и простота эксплуатации», — рассказал командир взвода связи с позывным «Кемь».

Военные уже проверили устройство в действии, после чего порекомендовали создать для них модель на 12 вольт, чтобы заряжать все типы радиостанций, а также оборудовать будущие ее водо- и влагозащищенными корпусами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с матерями участников СВО.