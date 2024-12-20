Житель подмосковного Одинцово жестоко убил своего собутыльника

Житель подмосковного Одинцово жестоко убил своего знакомого во время совместного распития спиртного. Об этом сообщает REGIONS со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел в квартире одного из домов на Вокзальной улице. Между мужчинами произошел конфликт, после чего один из них несколько раз ударил второго ножом.

«От полученных травм потерпевший скончался на месте. Злоумышленник задержан», — добавили в сообщении.

В начале декабря в Балашихе задержали жителя, который зарезал знакомую и бросил труп в подъезде.