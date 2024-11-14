Житель подмосковной Лобни нашел мину под полом своей квартиры

Житель многоквартирного дома, расположенного в подмосковной Лобне, обнаружил под полом своей квартиры противопехотную осколочную мину. Об этом в своих социальных сетях сообщила глава Лобни Анна Кротова.

«В 17.48 на пульт ЕДДС поступило сообщение от жителя пятого дома на улице Научный городок об обнаружении под полом своей квартиры противопехотной осколочной мины», — говорится в сообщении.

На месте работают оперативные службы. В результате инцидента были эвакуированы 38 жильцов дома, в том числе 5 детей. Глава Лобни уточнила, что их разместили в Доме культуры «Луговая». Им привезли горячую еду и раскладушки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.