Житель Приморья поднялся на автокране без страховки для съемки заката

В Приморском крае очевидцы запечатлели на видео человека, поднятого краном в воздух. Запись разместили в телеграм-канале NEWS.VL.

На видеозаписи зафиксирован мужчина, находящийся в подвесной платформе на значительной высоте. Его поднятие обеспечивалось выдвинутой стрелой подъемного крана. Как сообщает издание, никаких средств защиты или страховки при этом замечено не было.

Согласно информации автора ролика, целью такого необычного подъема было создание контента. Предположительно, мужчина хотел запечатлеть живописный закат с высоты.

