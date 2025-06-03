Житель Румынии признался в «сваттинге» в отношении Байдена

26-летний гражданин Румынии Томаш Сабо признал себя сегодня виновным в «сваттинге» в отношении чиновников США, в том числе экс-президента страны Джо Байдена.

Будучи руководителем онлайн-группы, Сабо делал ложные вызовы в полицию США. Так, в декабре 2020 года он угрожал устроить массовый расстрел в синагогах Нью-Йорка, а в январе 2021 года взорвать Капитолий США и убить Джо Байдена, сообщает минюст США.

В ноябре 2024 года Садо экстрадировали из Румынии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Приговор огласят 23 октября.

Ранее сообщалось о том, что Байден пригрозил избиением авторам резонансной книги о нем.