Житель Салехарда едва не съел конфеты с живой начинкой

Салехардец купил конфеты, но они оказались с личинками. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на жалобу покупателя в Сети.

Неприятно удивленный сладкоежка опубликовал пост в «Подслушано в Салехарде». В сообществе он предупредил земляков о батончиках с шевелящейся начинкой: внутри под оберткой роились паразиты. Магазин разочарованный покупатель уточнять не стал.

«Пересмотрели все конфеты которые купили, почти все такие же, когда увидели чуть не вырвало», — написал автор поста.

При этом пользователи Сети отметили, что салехардцу стоило обозначить торговую точку, где продают столь небезопасные конфеты. Некоторые граждане посмеялись, отметив, что наличие личинок говорит об отсутствии химии. Часть комментаторов также предположила, что причиной появления посторонних организмов стало неправильное хранение, возможно, в сыром помещении.

Ранее сообщалось, что Казанец напился молока от зараженных коров и отравился.