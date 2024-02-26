Житель Саранска оштрафован за «рисунок» газировкой на снегу

За свастику на снегу суд оштрафовал жителя Саранска. Об этом сообщают в официальном канале полиции Мордовии в понедельник, 26 февраля.

Стало известно, что полицейские обнаружили подозрительную публикацию в социальных сетях во время ежедневного мониторинга Сети. На кадрах была заметна нарисованная, если так можно выразиться, свастика, и сделано это было необычным образом.

По данным следствия, мужчина, который это совершал, был сильно пьян. Находясь на проспекте Российской армии, он взял газировку и изобразил на снегу нацистскую символику. Сейчас в отношении нарушителя уже составили административный протокол по статье 20.3 КоАП России за пропаганду нацистской атрибутики. Суд также уже вынес постановление, правонарушителю назначили наказание: штраф в одну тысячу рублей.