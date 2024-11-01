Житель села из Курской области рассказал, как ВСУ воевали с мирными жителями
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Житель села Большого Солдатского в Курской области рассказал, как украинские бойцы целенаправленно пытались уничтожать мирное население региона. Историю мужчины передает RT.
Как отметил собеседник канала, события обострились 10 августа. Тогда ВСУ открыли огонь по жилым домам Большого Солдатского. Под обстрелом оказались социальные учреждения, мужчину ранило в процессе осколком в ногу и живот.
Как предположил сельчанин, ВСУ применили дальнюю авиацию, а не дроны. Такие выводы он сделал из-за большого ущерба строениям. Кроме того, под детонацией снаряда погибла целая семья и другие знакомые.
«Еще погиб мой одноклассник Сашка. Он с женой короткой дорогой выезжал из села. Думал, там безопасно, но попал под атаку дрона, он к ним в лобовое стекло прямо влетел. Ему оторвало голову, погиб. Сашкиной жене сильно лицо посекло осколками, сейчас она в Москве на лечении», — рассказал он
Напомним, о зверствах ВСУ уже не первый раз сообщают жители Курской области. Так, ранее сообщалось, что боевики оставили после себя заминированный храм в поселении.