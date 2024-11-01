Житель села из Курской области рассказал, как ВСУ воевали с мирными жителями

Как отметил собеседник канала, события обострились 10 августа. Тогда ВСУ открыли огонь по жилым домам Большого Солдатского. Под обстрелом оказались социальные учреждения, мужчину ранило в процессе осколком в ногу и живот.

Как предположил сельчанин, ВСУ применили дальнюю авиацию, а не дроны. Такие выводы он сделал из-за большого ущерба строениям. Кроме того, под детонацией снаряда погибла целая семья и другие знакомые.

«Еще погиб мой одноклассник Сашка. Он с женой короткой дорогой выезжал из села. Думал, там безопасно, но попал под атаку дрона, он к ним в лобовое стекло прямо влетел. Ему оторвало голову, погиб. Сашкиной жене сильно лицо посекло осколками, сейчас она в Москве на лечении», — рассказал он

Напомним, о зверствах ВСУ уже не первый раз сообщают жители Курской области. Так, ранее сообщалось, что боевики оставили после себя заминированный храм в поселении.