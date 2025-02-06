Житель США 36 лет притворялся другим человеком

В 2019 году житель США по имени Уильям Вудс обратился в банк с жалобой на то, что кто-то оформил на его имя кредиты и накопил долги. Сотрудник банка проверил его документы, все данные совпали. Однако клиент не смог ответить на ряд вопросов.

Тогда работник кредитного учреждения позвонил по номеру, который был привязан к счету. Ему ответил мужчина, тоже представившийся Вудсом, и он правильно ответил на контрольные вопросы, сообщает New York Times. Посетителя банка задержали.

Прокурор предъявил Вудсу обвинение, заявив, что его настоящее время — Мэтью Киранс. В суде Вудс утверждал, что он не Киранс, но судья был уверен, что тот лжет, и велел отправить его в психиатрическую больницу.

В марте 2021 года Вудса приговорили к двум годам тюрьмы, но зачли 428 дней ареста в тюрьме и 147 дней в психиатрической больнице. Ему запретили использовать имя Уильям Вудс. Мужчина признал свою вину.

Оказалось, что в 1988 году Вудс и Киранс вместе работали продавцами хот-догов. Киранс похитил документы Вудса, сделал дубликаты и все эти годы жил под его именем.

Вудсу, который находился в тюрьме, удалось восстановить свои права. В этом ему помог детектив. Тот провел тест ДНК и сравнил образцы Вудса и его покойного отца. Родство было доказано.

Когда все выяснилось, Киранс признался в обмане. Его приговорили к 12 годам лишения свободы.

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