Житель США разбогател на 2,4 млн руб. благодаря подарку племянника

Как рассказал американец журналистам, молодой человек решил подарить ему лотерейный билет, так как тот часто участвует в розыгрышах. Мужчина не мог подумать, что один из таких билетов станет счастливым.

«Я не мог в этом поверить. Я был в полном шоке», — рассказал житель США.

Он выразил огромную благодарность племяннику и уже придумал, как потратит большую часть выигрыша. Мужчина рассказал, что деньги он отдаст на погашение долгов и улучшение своего финансового положения.

Кроме того, счастливый дядя отблагодарил племянника частью из выигранных средств.

Ранее сообщалось, что фельдшер из Сахалина выиграл миллиард рублей в «Русском лото».