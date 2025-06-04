Житель США разбогател на 2,4 млн руб. благодаря подарку племянника
Американец стал обладателем счастливого лотерейного билета и выиграл $30 тыс.
Фото: [unsplash.com]
Житель американского штата Мэриленд стал счастливым обладателем крупного денежного выигрыша в размере $30 тыс. (2,4 млн руб.) благодаря неожиданному подарку племянника, сообщил портал UPI.
Как рассказал американец журналистам, молодой человек решил подарить ему лотерейный билет, так как тот часто участвует в розыгрышах. Мужчина не мог подумать, что один из таких билетов станет счастливым.
«Я не мог в этом поверить. Я был в полном шоке», — рассказал житель США.
Он выразил огромную благодарность племяннику и уже придумал, как потратит большую часть выигрыша. Мужчина рассказал, что деньги он отдаст на погашение долгов и улучшение своего финансового положения.
Кроме того, счастливый дядя отблагодарил племянника частью из выигранных средств.
Ранее сообщалось, что фельдшер из Сахалина выиграл миллиард рублей в «Русском лото».