Благодаря варенью Владимир Зорин, проживающий в Суджанском районе Курской области, смог пережить период оккупации Вооружёнными силами Украины. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

Как утверждает Зорин, он был вынужден есть сырые гречку, рис, крупу и муку. А вместо воды он употреблял варенье.

«Я находил в погребе варенье, знаете, где пожиже, где больше жидкости было… Я это варенье доставал и вот в банке, где там было что пить, я выпивал из баночки…» — вспомнил он.

В субботу, 31 мая, исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провел совещание рабочей группы, посвященное проблемам, возникшим в регионе после вторжения украинских войск. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с пропажей людей.

Руководитель региона акцентировал внимание на нескольких важных моментах. В частности, он отметил, что местонахождение 576 человек из региона пока не установлено. Среди них четверо несовершеннолетних. Удалось найти 1290 человек. Еще 421 человек находятся в зоне риска.