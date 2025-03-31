Житель Суджи Курской области рассказал RT, как он и его семья пережили оккупацию ВСУ и что вытворяли боевики.

По словам собеседника, украинские военные ворвались в дом, все перевернули, украли ноутбук, а также запугали людей стрельбой. Огороды использовали как окопы, перекопав почти все участки змейкой.

При этом, как вспоминает глава семейства, военные не разрешали никому выходить из дома. Калитки в частных домах на окраине Суджи заставляли держать всегда открытыми. За непослушание жилые строения разносили: устраивали беспорядки, крушили все в домах, портили технику и мебель. Лекарств и еды не давали, заставляя нуждающихся страдать.

Напомним, что Суджу освободили 13 марта 2025 года. Также под контроль взяли еще несколько поселений. Это во многом удалось благодаря операции Поток, где российские военные пробрались в тыл врага по газовой недействующей трубе.

Ранее сообщалось, что ВСУ предупредили, к чему приведет попытка удержания Курской области.