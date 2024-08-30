Житель Сургута получил штраф за полотенце с запрещенной символикой в душевой

Жителю Сургута выписали штраф на 1 тыс. руб. за полотенце с изображением восьмиконечной звезды с черно-белыми лучами в общественной душевой. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил «Вестник Сургутского района».

По данным суда, мужчина вытирался в душе полотенцем с символикой движения АУЕ*. Органы правопорядка постановили, что такими действиями он взывал к единению осужденных против системы правосудия в России.

Отмечается, что силовики изъяли запрещенный предмет для его уничтожения, несмотря на то, что суд решил обойтись без конфискации.

Ранее сообщалось о том, что корреспондент итальянского телеканала взял интервью у солдата ВСУ в кепке с нацистской символикой. Один из основателей канала Кристиан Ди Марко резко негативно высказался о поведении репортера.

*движение АУЕ признано экстремистским и запрещено на территории России.