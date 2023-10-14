Житель Тарко-Сале отсидит полгода в колонии за нападение на сотрудника полиции

Стало известно, что мужчина был задержан за нарушение общественного порядка. Но и этим не ограничилось, как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» . Недовольный задержанием таркосалинец напал на полицейского.

Согласно версии следствия, сотрудники полиции патрулировали улицы. Во время этого они заметили пьяного мужчину, который явно нарушал общественный порядок. Полицейским пришлось задержать горожанина и доставить в отделение. Однако, там он набросился на одного из сотрудников.

Суд вынес приговор таркосалинцу из-за нападения на полицейского. Теперь ему предстоит провести полгода в колонии строгого режима.

Ранее мы писали о том, что задержанный с наркотиками в ХМАО мигрант сломал ногу при попытке побега от полиции.