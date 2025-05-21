Житель Тульской области отделался неделей ареста за пропаганду экстремизма

В Тульской области за размещение запрещенных материалов в соцсети арестовали мужчину. Как пишет «ТУЛАСМИ», жителя Ефремова наказали на недельный срок.

Житель Ефремова проведет семь суток под административным арестом за размещение запрещенных материалов в соцсетях. Как сообщили в УМВД по Тульской области, 38-летний мужчина опубликовал на своей странице символику и атрибутику экстремистских организаций, что является нарушением закона.

Полицейские оперативно выявили нарушение, задержали подозреваемого и доставили его в отдел. Суд подтвердил факт правонарушения, вынеся решение об административном аресте.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал жителя Красноярска за нацистское приветствие.