Житель Тульской области отделался неделей ареста за пропаганду экстремизма
Ефремовец арестован на неделю за экстремистские публикации
Фото: [Мужчина в наручниках/Медиасток.рф]
В Тульской области за размещение запрещенных материалов в соцсети арестовали мужчину. Как пишет «ТУЛАСМИ», жителя Ефремова наказали на недельный срок.
Житель Ефремова проведет семь суток под административным арестом за размещение запрещенных материалов в соцсетях. Как сообщили в УМВД по Тульской области, 38-летний мужчина опубликовал на своей странице символику и атрибутику экстремистских организаций, что является нарушением закона.
Полицейские оперативно выявили нарушение, задержали подозреваемого и доставили его в отдел. Суд подтвердил факт правонарушения, вынеся решение об административном аресте.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал жителя Красноярска за нацистское приветствие.