В Краснодарском крае мужчина получил срок за заживо сожженного знакомого

В Краснодарском крае 9 лет колонии строгого режима получил мужчина из Тихорецкого района, заживо сжегший спящего на территории пасеки знакомого. Об этом сообщает РИА Новости.

Преступление было совершено 1 августа 2023 года. В тот день 57-летний мужчина был на пасеке близкого человека, где между ними случился роковой конфликт. Злоумышленник словами решил не ограничиваться, а принял решение расправиться с обидчиком. Когда соперник уснул в модульном домике, он облил сооружение горюче-смазочной жидкостью и поджег. Потерпевший скончался на месте инцидента из-за отравления продуктами горения, а также обширных ожогов.

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