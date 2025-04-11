Житель Тверской области захлебнулся в огромной луже на улице
В тверском Конаково пенсионер утонул в городской луже
Фото: [unsplash.com]
В городе Конаково Тверской области мужчина провалился в глубокую лужу и не смог выбраться самостоятельно, пишет VSE42.Ru.
На одной из улиц Конаково развернули дорожные работы. Сотрудники водоканала проводили ремонт в коллекторе и меняли трубы. На месте появилась глубокая яма, которая заполнилась водой. Место загородили лентами, но вскоре кто-то их сорвал, что могло привести к трагедии.
SHOT сообщал, что 60-летний мужчина не увидел яму, оступился и провалился в воду. Он не смог выбраться, ему не успели помочь и прохожие. Его вытащили уже без признаков жизни.
Отмечается, что место вскоре снова огородили лентами.
Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка утонула в водоеме у частного дома на севере Москвы.