Житель Тверской области захлебнулся в огромной луже на улице

В городе Конаково Тверской области мужчина провалился в глубокую лужу и не смог выбраться самостоятельно, пишет VSE42.Ru .

На одной из улиц Конаково развернули дорожные работы. Сотрудники водоканала проводили ремонт в коллекторе и меняли трубы. На месте появилась глубокая яма, которая заполнилась водой. Место загородили лентами, но вскоре кто-то их сорвал, что могло привести к трагедии.

SHOT сообщал, что 60-летний мужчина не увидел яму, оступился и провалился в воду. Он не смог выбраться, ему не успели помочь и прохожие. Его вытащили уже без признаков жизни.

Отмечается, что место вскоре снова огородили лентами.

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