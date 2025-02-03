Житель Владивостока избил лежащего на полу в подъезде мужчину с костылями

Житель Владивостока издевался над бездомным инвалидом

Общество

Фото: [pxhere.com]

В телеграм-каналах Владивостока распространилось видео, на кадрах которого неизвестный молодой человек бьет ногой лежащего на полу в подъезде мужчину на костылях. Кроме того, он показывает ему оскорбительные жесты и все снимает на телефон.

Инцидент произошел в доме на улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке.

Видео с избиением инвалида привлекло внимание сотрудников полиции. По факту издевательств над бездомным проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и личность нападавшего.

Ранее сообщалось о том, что инвалид из Кузбасса хотел получить прибыль от переданной ему государством земли.