Жителей Химок замучил зловонный запах от свалок

Жители Химок вот уже в течение трех лет терпят неприятный запах, источником которого являются незаконные свалки, расположенные рядом с городом, сообщает Readovka.

Отходы периодически сжигают, что приводит к появлению вонючего дыма.

По словам одного их местных жителей, земельный участок, на котором складируют отходы, арендовали в 2017 году. Сначала там была автостоянка для спецтехники, а потом участок превратили в мусорный полигон.

На свалке часто происходят возгорания, и тогда над городом поднимается черный дым. Химчане опасаются, что в нем могут содержаться вредные вещества, что может негативно отразится на здоровье людей.

В 200 метрах от свалки находится школа.

К полигону часто подъезжают мусоровозы и преграждают дорогу автомобилям местных жителей.

Ранее сообщалось о том, что в Домодедово проводится проверка после образования незаконной свалки на 100 кубометров мусора.