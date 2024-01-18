Жителей Ямала пытается обмануть двойник главы Пуровского района

Злоумышленник создал аккаунт известного чиновника в Telegram и начал рассылать ямальцам предложения о работе. Особенно активно сообщения поступали на аккаунты жителей Пуровского района.

Власти предупредили, что подозрительную информацию распространяют мошенники. Они уже не первый раз создают фейковые профили чиновников. Предупреждение опубликовал и настоящий глава района, отметив, что сам он никому ничего не предлагал. Он призвал жителей не вестись на дезинформацию и напомнил, что у него один официальный профиль.

Отмечается, что последний раз мошенники одолели соцсети в Ямале в декабре 2023 года. Тогда также был создан поддельный аккаунт Антона Колодина.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, используя голоса близких.