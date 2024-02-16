Жителей Ямала пытается обмануть лже-глава Ноябрьска
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Жители ЯНАО стали получать сообщения от имени главы города Ноябрьск. Позже администрация предупредила, что их пытаются обмануть мошенники, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».
На Ямале началась очередная волна обманов: мошенники подделывают аккаунты официальных лиц региона и пытаются обмануть жителей. Многие получили сообщения от глав городов, в частности и от мэра Ноябрьска.
«Мошенники рассылают фейковые сообщения от имени главы города Алексея Романова сотрудникам администрации и учреждений города», — предупредила администрация.
Подобные ситуации уже случались. Злоумышленники действовали от лица ямальских глав городов и представителей муниципалитетов, например, Муравленко и Салехарда. Мошенники представлялись чиновниками и мэрами, предлагая северянам перейти по ссылкам под какими-либо предлогами.
Ранее сообщалось, что в Абакане женщина поверила мошеннику, который представился секретным агентом из Лондона.